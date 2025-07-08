Sigma Kleur van het Jaar 2026: Secret Safari
We leven in een wereld vol verandering en uitdagingen. Juist daarom staat Sigma’s Kleur van het Jaar 2026 voor wat we nu het meest nodig hebben: balans, optimisme en veerkracht. Maak kennis met Secret Safari (PPG1110-4), een subtiel geelgroene tint met een organische, minerale uitstraling die zowel rust brengt als nieuwe energie geeft.
Populaire producten
Sigma Sigmaacryl Decor Satin - glanzende satijnen binnenmuurverf
Sigma Pearl Clean Semi-Matt is bijzonder geschikt voor de decoratieve afwerking van wanden in drukbezochte ruimtes.
Sigma Stucco Beton is een robuuste decoratieve coating met een natuurlijk betoneffect, bestemd voor binnentoepassingen en op basis van kunstharsdispersie.
Sigma Façade Topcoat Satin. Watergedragen, zijdeglanzende en duurzame gevelverf, samengesteld uit 100% acrylaatdispersie.
Duurzaamheid
Bekijk de initiatieven van Sigma Coatings